Dr. Katharina Blum-Reum, Chefärztin des Zentrums für Physikalische und Rehabilitative Medizin im Klinikum Bad Salzungen, sagt: Unter Arthrose versteht man den Verschleiß der schützenden Knorpelschicht in den Gelenken aus alters- oder überlastungs- Gründen. Der Knorpel wird dünner und rauher. Es entstehen Risse und Defekte. Arthrose betrifft immer das ganze Gelenk und nicht nur den Knorpel. Die Knochen verändern sich, reiben zunehmend aufeinander. Die Beweglichkeit nimmt ab und es kommt zu Schmerzen. Es können knöcherne Anbauten entstehen.