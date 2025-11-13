Traditionell beteiligt sich das Klinikum Bad Salzungen an den bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Beim „Talk im Klinikum“ kam zu Beginn der ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung Günter Schleder zu Wort. Das große Thema der Herzwochen in diesem Jahr ist die Koronare Herzkrankheit (KHK). Schleder sagte dazu: „Ziel ist, die Öffentlichkeit für die Ursachen und Gefahren der KHK sowie für die Bedeutung der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung dieser Volkskrankheit zu sensibilisieren. Dieses Ziel möchten wir gemeinsam mit Ihnen in den Herzwochen 2025 erreichen“.