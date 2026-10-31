Laufschuhe statt Kittel, Teamgeist statt Bestzeiten – im Brustkrebsmonat Oktober zeigte die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Bad Salzungen, wie viel man gemeinsam bewegen kann. Insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnürten ihre Laufschuhe und machten sich auf den Weg durch das Stadtgebiet von Bad Salzungen. Dabei kamen stolze 105 Kilometer für den guten Zweck zusammen. Besonders bemerkenswert: Fast die gesamte Belegschaft beteiligte sich an der Aktion.