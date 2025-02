Das Format „Talk im Klinikum“ des Klinikum Bad Salzungen zieht immer wieder viele Gäste an. Und so waren fast alle Stühle besetzt, als es um das Thema „Moderne Behandlungsmethoden bei Hüftgelenksarthrose“ ging. Der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Tino Beylich gab dabei Einblicke in seine tägliche Arbeit.