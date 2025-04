Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, Dr. Martin Wernicke, sagt mehrfach während seines Vortrags: „Der Diabetes tut ihnen heute noch nicht weh. Der Diabetes wird Ihnen in zehn Jahren weh tun. Das, was dann kommt, tut richtig weh.“ Diabetes bedeutet übersetzt „Hindurchfließen“, was bereits eines der Symptome beschreibt. Eine vermehrte Ausscheidung von Urin bedingt großen Durst und umgekehrt. „Mellitus“ bedeutet „honigsüß“. Der Geschmack des Urins bei Diabetikern wurde vom englischen Arzt Thomas Willis so beschrieben.