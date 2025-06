Das Alter hinterlässt zunehmend Spuren am beziehungsweise im Körper – also auch solche, die man nicht direkt sieht. Doch eben jene können gefährlich werden. Ein Beispiel: arterielle Verschlusskrankheiten, also durch Ablagerungen in der Blutbahn verstopfte Gefäße. Mohammad Mansour, Leitender Oberarzt am Klinikum für Gefäßchirurgie sagt: „Das Risiko für eine solche Erkrankung steigt mit dem Alter. Das Alter allein ist also schon ein Risikofaktor“. Beim Gesundheitsforum des Klinikums Bad Salzungen erläutert er den Gästen weitere Risikofaktoren. Neben dem Rauchen sind das Diabetes, Bluthochdruck, hohes Cholesterin – also besonders Erkrankungen, die wiederum mit steigendem Alter häufiger auftreten. Und kommt es zur Gefäßverstopfung, kann das große Probleme nach sich ziehen, sagt der Mediziner.