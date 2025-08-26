Es ist wohlig hier oben. Der Blick fällt sofort auf den grünen und liebevoll gepflegten Balkon. Wie im Krankenhaus wirkt es nicht. Ruhe strahlen die Räume im 5. Stock des Klinikums Bad Salzungen aus. Und doch mag sich mancher nicht mit dem Gedanken an diese Station des Hauses auseinandersetzen. Denn sie bedeutet in aller Regel, dass das Ende des Lebens nah ist. Manchmal nur wenige Stunden nah, manchmal Tage oder Wochen, seltener auch Monate. Die Palliativstation ist zumeist die letzte, die ein Patient von diesem Haus sieht. Doch Menschen, die hier arbeiten, sagen unisono: „Das hier ist keine Sterbestation!“