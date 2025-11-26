In schwierigen und meist auch angsterfüllten Lebenssituationen ist es stets wichtig, in allem etwas Gutes zu sehen. Ein schöner Regenbogen oder Sonnenstrahl, der zweifellos für jeden Menschen unterschiedlich aussieht und sich anders anfühlt. Im Helios-Klinikum Meiningen sind es die Grünen Damen, die in jedes Zimmer den wohlig warmen Sonnenschein bringen. Einmal in der Woche besuchen sie meist in Zweierteams die Patienten des Klinikums, unterhalten sich mit ihnen, hören zu und bieten eine Schulter zum Anlehnen und Sorgen teilen an. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich dabei nicht immer nur auf die Patienten, sondern auch auf deren Angehörige oder auf das Krankenhauspersonal selbst.