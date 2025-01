Die Ministerin sieht die Kliniken finanziell in Problemen. "Die Krankenhäuser befinden sich derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation", sagte Müller. Nach dem Krankenhaus in Spremberg vor mehreren Jahren hatte das Naëmi-Wilke-Stift Guben im vergangenen Jahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angekündigt. Die Landeskrankenhausgesellschaft sieht die Krankenhäuser allerdings auf gutem Weg.