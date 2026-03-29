30 Jahre Henneberg-Kliniken wird in diesen Tagen gefeiert. Mit dem Abend der offenen Tür am Freitag wird der Startschuss für die Festwoche gegeben. Viele Familien, junge und ältere Besucher haben neugierig einen Blick hinter Türen geworfen, die für die meisten sonst verschlossen sind. Zahlreiche Informationsangebote verschiedener Krankenhausabteilungen und anderer medizinischer Partner waren Anlaufstelle für den Austausch.