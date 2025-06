Der Personalmangel in der Gesundheitsbranche führt nach Angaben von Medizinen bereits zu einer nicht optimalen medizinischen Versorgung hochaltriger Patienten. „Ohne Menschen, die am Patienten arbeiten, hat die Geriatrie keine Chance“, sagte die Oberärztin der Klinik für Geriatrie am Universitätsklinikum Jena, Kristin Häseler-Ouart, am Mittwoch in Erfurt anlässlich der Vorstellung des Krankenhausspiegels. Von den 40 in ihrer Klinik zur Verfügung stehenden Betten seien nur 24 belegt. Das habe nicht nur mit einem Mangel an medizinischen Pflegepersonal zu tun. Auch weil es beispielsweise zu wenige Physio- oder Ergotherapeuten gebe, sei es nicht möglich, trotz des Bedarfs diese Betten zu belegen. Es bringe den Patienten nichts, wenn sie in einem Krankenhausbett lägen, ohne therapiert werden zu können. Das Universitätsklinikum ist das größte Krankenhaus des Landes.