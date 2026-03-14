Vor dem Empfang der Fachklinik für Orthopädie am Marienstift Arnstadt wartet bereits ein freundliches Gesicht. Eine der „Grünen Damen und Herren“ begrüßt einen neu angekommenen Patienten, bietet an, die Tasche zu tragen, und begleitet ihn Richtung Röntgen. Auf dem Weg erklärt sie, wo sich Untersuchungsräume, Stationszimmer und Aufenthaltsbereiche befinden. Ein kurzer Plausch nimmt dem sichtlich nervösen Mann ein wenig die Anspannung – Zeit und Zuwendung gehören für das Team seit jeher selbstverständlich dazu.