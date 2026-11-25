Wer sich die Stellenausschreibungen auf der Internetseite der Ilm-Kreis-Kliniken anschaut, muss lange blättern. 80 Positionen sind aktuell dort aufgelistet. Gesucht werden Pflegekräfte, Labormitarbeiter, Psychologen, Assistenz- und Fachärzte, Azubis und FSJler, aber auch eine Reihe an Ober- und Chefärzten, unter anderem für die Orthopädie und Unfallchirurgie sowie die Notfallaufnahme in Ilmenau.