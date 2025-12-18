Der Kompromiss sieht nun vor, dass es sich um eine einmalige Kürzung ohne Auswirkung auf die Finanzausstattung der Kliniken für die Folgejahre handelt. "Wir können keine Krankenhausreform vorantreiben, während wir gleichzeitig neue Finanzierungslücken aufreißen. Unser Ziel war es, eine nachhaltige Schädigung der Kliniken zu verhindern, und das ist gelungen", so Schenk. "Im Ergebnis intensiver Beratungen ist der größte Schaden für die Kliniken nun abgewendet."