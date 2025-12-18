Erfurt/Berlin (dpa/th) - Der am Mittwoch in Berlin gefundene Kompromiss zu Ausgabenkürzungen bei den Krankenhäusern hat aus Sicht von Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk den größten Schaden von den Kliniken abgewendet. "Es war die richtige Entscheidung, den Vermittlungsausschuss anzurufen", so die SPD-Politikerin. Das Gremium, das zwischen Bundestag und Bundesrat vermittelt, hatte sich am Mittwoch auf ein Sparpaket geeinigt, das die Ausgaben der Kliniken im kommenden Jahr um 1,8 Milliarden Euro senken soll.