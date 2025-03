Leipzig - Pferdebesitzer können ihre Vierbeiner jetzt für eine moderne CT-Untersuchung an die Universität Leipzig bringen. In der Klinik für Pferde ist seit Anfang des Jahres ein neuer Computertomograph (CT) in Betrieb, der bessere Untersuchungsmöglichkeiten der tierischen Patienten bringt. "Das Gerät wurde ganz speziell für Pferde umgebaut", sagte Prof. Kerstin Gerlach.