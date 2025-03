Sie sind in der Lindenstraße nicht zu überhören: Um die 80 streikende Beschäftigte der Ilm-Kreis-Kliniken haben Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Von den Linden-Lichtspielen aus – das zum Streiklokal wurde – machen sie sich zur Kundgebung am nahen Ziegenbrunnen und wenig später durch die Stadt zum Ilmenauer Klinikteil auf den Weg. Mit Trillerpfeifen und Transparenten wollen sie auf ihre prekäre Arbeitssituation in Ilmenau und Arnstadt aufmerksam machen: So darf es nicht weitergehen.