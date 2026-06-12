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  6. Kirche mit Besuch aus Amerika

Klings Kirche mit Besuch aus Amerika

In der Klingser Kirche gibt es am Sonntag, 14. Juni, einen besonders feierlichen Gottesdienst – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Eine Zeitkapsel wird geöffnet.

Klings: Kirche mit Besuch aus Amerika
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Die Klingser Kirche, am Turm eingerüstet. Foto: Iris Friedrich

Auf den Spuren ihrer Vorfahren in der Rhön wandeln die Mitglieder einer Besuchergruppe aus den USA, die am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr Gäste des Gottesdienstes sein werden. Die etwa 30- köpfige Reisegruppe aus Amerika und alle anderen Besucher erhalten interessante Einblicke in die Geschichte der evangelischen Kirche Klings sowie in die Entwicklung des Dorfes. Darüber hinaus wird natürlich über die Auswanderung früherer Einwohner und damit die Vorfahren der Besucher berichtet, auch über die weitere Familiengeschichte in der Rhön.

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Kirche Klings. Foto: EKM

Auch ein kleiner Klingser wird während dieses Gottesdienstes getauft. Der Posaunenchor Kaltennordheim spielt und Peter Schönherr wird an der Orgel für feierliche musikalische Stimmung sorgen. Pfarrerin Elisabeth Eschweiler leitet diesen besonderen Gottesdienst.

Erst kürzlich schaute sich eine interessierte Besuchergruppe in der Kirche um. Foto: privat

Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein weiterer seltener Moment zelebriert: Die Zeitkapsel, die um das Jahr 1960 in dem Turmknopf hinterlegt wurde, wird geöffnet. Man darf gespannt sein, was daraus zum Vorschein kommt. Die Turmzier war bereits am Mittwoch, 3. Juni, im Rahmen der laufenden Bauarbeiten abgenommen worden. Wer von den weitgereisten Gästen und den heimischen Gottesdienstbesuchern noch bleiben möchte und die Öffnung des „Schatzkästleins der Geschichte“ miterleben möchte, ist dazu herzlich eingeladen.

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Die Kirche in Klings ist fast vollständig saniert, nur das Dach des Kirchturms musste noch instandgesetzt werden. Die Arbeiten werden von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland mit 15.000 Euro unterstützt. 1879 wurden die Klingser Kirche und ihr Turm im romanischen Stil erbaut, nachdem die beiden vorhergehenden Gotteshäuser bei Bränden zerstört worden waren. Das weiße Kirchenschiff wird von dem Turm im Westen und dem polygonalen Chor im Osten gerahmt.