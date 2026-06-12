Klings: Kirche mit Besuch aus Amerika

Auf den Spuren ihrer Vorfahren in der Rhön wandeln die Mitglieder einer Besuchergruppe aus den USA, die am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr Gäste des Gottesdienstes sein werden. Die etwa 30- köpfige Reisegruppe aus Amerika und alle anderen Besucher erhalten interessante Einblicke in die Geschichte der evangelischen Kirche Klings sowie in die Entwicklung des Dorfes. Darüber hinaus wird natürlich über die Auswanderung früherer Einwohner und damit die Vorfahren der Besucher berichtet, auch über die weitere Familiengeschichte in der Rhön.