Es dauert nicht mehr lange, dann feiert das kleine Rhöndörfchen Klings das 30-jährige Jubiläum seines Backhausfestes, welches von Beginn an vom Rhönklub-Zweigverein organisiert und durchgeführt wurde. Klings, ein Ortsteil der Stadt Kaltennordheim, gehört bekanntlich zum Biosphärenreservat Rhön und zählt rund 445 Einwohner. Einige Bewohner haben sich im Jahr 1990 zusammengeschlossen und bilden einen Zweigverein des Rhönklubs, welcher mittlerweile stolze 58 Mitglieder zählt.