Klings: DDR-Fahnen in und an der Kirche

Ein kleiner Trabbi auch in der Kirche. Foto: Annette Günther

Ein Theaterstück, basierend auf wahrer Begebenheit: Mit dem Trabi über die Grenze. Es ist November 1989 und in der DDR ist Umbruchstimmung. Massenweise verlassen Freunde das Land. Am 8. November beschließt auch Cornelia, mit ihrem Trabi loszufahren und im Westen ihr Glück zu suchen. Doch es fällt ihr nicht leicht: Abschied von der besten Freundin, Zurücklassen ihres gesamten Hab und Gutes. Dann auch noch die Panne mit dem Trabi – und jede Menge Emotionen. Ein Stück aus der Zeit der Wiedervereinigung – die letzten Tage der DDR. All das brachte die Zuschauer nun in Klings zum Nachdenken, Schmunzeln, Weinen, vor allem aber zum herzhaften und ausgiebigen Lachen.