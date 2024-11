Erfurt (dpa/th) - Ein 54-jähriger Mann hat einen Jugendlichen in Erfurt mit einer Schreckschusswaffe bedroht und auf zwei weitere eingeschlagen. Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren hatten am Samstag "aggressive Klingelstreiche" bei mehreren Anwohnern gemacht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich davon so gestört gefühlt, dass er handgreiflich wurde.