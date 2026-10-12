Klimawandel Was die Klimakrise mit Kindern macht

Die Kinder übernehmen regelmäßig Verantwortung auf dem Schulbauernhof: Klasse für Klasse versorgen sie morgens die Tiere, füttern und pflegen sie gemeinsam. Im Schulgarten bauen die Drittklässler ab dem Frühjahr Gemüse an und begleiten das Projekt über die Sommerferien hinweg bis in den Herbst. Ihre Erfahrungen vom Acker fließen anschließend direkt in den Sachunterricht ein.

Die Klimakrise als abstraktes Konzept sei für Grundschulkinder im Alltag meist noch gar nicht greifbar. Was sie aber unmittelbar spüren, seien Hunger, Durst, Müdigkeit - und extreme Hitze, sagt Pieri. Auf den Asphaltflächen des Schulhofs könne manchmal dann kaum gespielt werden, auch die Leistungsfähigkeit und Konzentration litten. Deshalb soll der Schulhof naturnah umgestaltet werden. Kinder, Eltern, Kollegium und Betreuungskräfte seien in die Planung einbezogen worden. Das Projekt verbindet Beteiligung mit einem handfesten Ziel: mehr Schutz vor Hitze.

Wer sich Schutz leisten kann

Nicht alle Kinder wachsen unter denselben Bedingungen auf. "Wie so oft im Leben sind diejenigen, die finanziell schlechter gestellt sind, besonders betroffen", sagt Dohm. Familien mit wenig Geld leben eher in heißen Wohnungen und Vierteln mit wenig Grün. Auch Schulen haben unterschiedlich viel Geld für Schatten.

Das Positionspapier "Kindeswohl in der Klimakrise - achten, schützen, gewährleisten", an dem Holzinger mitgearbeitet hat, fordert unter anderem hitzeangepasste Kitas und Schulen, sichere Schulwege und mehr Grün. Belastete Stadtteile müssten stärker gefördert werden, sagt der Kinderarzt.

"Wenn wir über Investitionen sprechen, müssen wir deshalb in Kitas, Schulen und Stadtteile investieren und Kindern eine klimagerechte Umwelt, Lernumgebung und Entwicklung ermöglichen", sagt Holzinger. Gesunde, kreative Menschen seien Deutschlands wichtigste Ressource.