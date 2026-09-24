Klimawandel: Viel Staub nach Felssturz an der Zugspitze

Infrarotkamera für die Suche nach Eis

Die Forscher wollen bei dem Versuch eine Infrarotkamera einsetzen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und wie viel Eis an der Abbruchstelle vorhanden war beziehungsweise ist. Die Fachleute vermuten, dass die Ursache des Felssturzes der infolge des Klimawandels auftauende Permafrost ist. Damit sind dauerhaft gefrorene Böden gemeint. Fehlt dieser "Kleber", bröseln die Berge auseinander - ein in größeren Höhen alpenweit zu beobachtendes Phänomen. Auch an der Zugspitze gibt es in der Höhe der Abbruchstelle Permafrost.