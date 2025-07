Klimawandel: Verbände: Kein Geld für Klimaschutz in Kitas und Pflege

Erfurt (dpa/th) - Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt: Um Einrichtungen für die Kinderbetreuung und die Altenpflege künftig klimaresilient und nachhaltig aufzustellen, braucht es aus Sicht der Sozialverbände in Thüringen Investitionshilfen. "Stand jetzt wird nur investiert, wenn unmittelbar saniert werden muss. Also es wird quasi nur Substanz erhalten, es wird aber nicht in zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit investiert", sagte Lars Oschmann, Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.