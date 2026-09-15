Klimawandel USA kippen zentrale Klimaschutzregeln für Kraftwerke

Trump zweifelt Klimawandel an

Trump stellt den menschengemachten Klimawandel seit Jahren entgegen dem wissenschaftlichen Konsens infrage. In seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung im vergangenen Jahr bezeichnete er den Klimawandel als "größten Betrug". Den CO2-Fußabdruck bezeichnete Trump als eine "Lüge", die von Menschen mit bösen Absichten erfunden worden sei.

Im Februar dieses Jahres erklärte die Umweltbehörde - der Linie Trumps folgend - Treibhausgase für unproblematisch und kippte damit die zentrale rechtliche Grundlage für Gesetze zum Schutz des Klimas. So wurde das sogenannte Endangerment Finding gestrichen, mit dem die EPA die wichtigsten Treibhausgase, darunter CO2, seit 2009 als Gefahr für die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung eingestuft hatte.

Folgen des Klimawandels auch in Deutschland spürbar

Treibhausgase gelten als Haupttreiber des menschengemachten Klimawandels. Seit dem späten 19. Jahrhundert haben sie laut Forschung zu einem deutlichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur geführt. Dieser wirkt sich dem Weltklimarat IPCC zufolge in allen Weltregionen aus - etwa durch häufigere und heftigere Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren.

Auch hierzulande sind schon heute die drastischen Folgen der Erderwärmung spürbar: Deutschland erlebte in diesem Sommer nie zuvor gemessene Hitzerekorde und austrocknende Flussbetten. Deutschland hat sich dem Deutschen Wetterdienst zufolge gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 2,5 Grad erwärmt - und damit deutlich stärker als der globale Durchschnitt. Zusätzliche weitere Emissionen bedeuten auch hier: Mit solchen Extremsituationen muss immer häufiger gerechnet werden.