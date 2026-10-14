Klimawandel Söders Sorge um die Gipfel - Bayerns Plan B für die Alpen

Im Bereich des 2592 Meter hohen Gipfels klafft schon seit vielen Jahren eine gewaltige Felsspalte, die immer größer wird. Der Riss am Gipfel ist gut 60 bis 70 Meter tief und 3 bis 4 Meter geöffnet, erklärte Krautblatter. Aufgrund gemessener Bewegungen gehe man davon aus, dass die Aktivität bereits begonnen habe, die dann final zum Felssturz führe. Eine Felssturzmasse von rund 400.000 Kubikmeter sei derzeit in Bewegung.

DAV für mehr Klimaschutz - Wissenschaftler kritisieren Bayerns Plan

Aus Sicht des Deutschen Alpenvereins (DAV) zeigen tauender Permafrost, schmelzende Gletscher, häufigere Starkregenereignisse und Wassermangel auf Alpenvereinshütten die Veränderungen durch den Klimawandel im Gebirge überdeutlich. Der DAV fordert daher, Klimaschutz, Klimaanpassung und Naturschutz konsequent zusammenzudenken.

Doch aus der Sicht von Wissenschaftlern erfüllt Bayerns neues Klimaschutzgesetz genau diesen Zweck nicht mehr, wie der bekannte Physiker Harald Lesch erst jüngst in einer Anhörung im Landtag erklärte: "Es ist tatsächlich so, dass wir mit dem Klimaschutzgesetz weder das Klima schützen noch die Menschen." Darauf angesprochen reagiert Söder - der in der Vergangenheit immer wieder auf die große Bedeutung der Wissenschaft verwiesen hat - maximal abweisend: "Das sehen wir anders."