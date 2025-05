Roßtal (dpa/lby) - In Bayern sind in den vergangenen fünf Jahren nach Regierungsangaben 90 Millionen neue, vor allem klimaresistente Bäume gepflanzt worden. Ministerpräsident Markus Söder und Agrarministerin Michaela Kaniber (beide CSU) setzten in der Nähe von Roßtal (Landkreis Fürth) aus Anlass einer Zwischenbilanz symbolisch die 90-millionste Pflanze, eine besonders hitzeresistente Esskastanie.