Was also tun? "Ein wichtiger Baustein für eine Schadensbegrenzung ist die sorgfältige und richtige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen", sagte Doleschel. Der Boden sollte möglichst dauerhaft bedeckt sein. Das schütze vor Bodenerosion und es könne mehr Niederschlagswasser versickern. Wasser bleibe so im Boden für die Pflanzen verfügbar und fließe nicht ungenutzt ab. Bei der Anbauplanung sollte zusätzlich berücksichtigt werden, ob das Feld sich in Hanglage befinde - und dann entsprechend so gearbeitet werden, um Erosion abfedern zu können.