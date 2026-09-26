Zwei Räume im Kindergarten Elgersburg sind bei längeren Hitzeperioden nicht mehr nutzbar. Sie heizen sich so stark auf, dass die Kinder dort nicht mehr untergebracht werden können. Für Frank Kuschel ist das eines der vielen Beispiele dafür, warum sich die Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue mit dem Thema Hitzeschutz beschäftigen muss. Andere in der VG-Versammlung sehen die Notwendigkeit eines umfassenden Konzeptes dagegen deutlich kritischer.