Wenig Regen fällt in Großenhain schon immer. Die östlich von Leipzig gelegene 19.000-Einwohner-Stadt befindet sich im sogenannten „sächsischen Dürregürtel“. Mit dem Klimawandel hat sich das verschärft. Bei der Durchschnittstemperatur, so Matthias Schmieder von der Stadtverwaltung, werde bis 2035 eine Erhöhung um zwei Grad prognostiziert. Die Niederschläge im Sommer hätten sich schon halbiert. Ein Tornado im Jahr 2010 habe zu massiven Schäden an den Grünanlagen geführt. „Das zeigt, wie rasant der Klimawandel zuschlagen kann“, so der Stadtvertreter.