Der Glaube kann Berge versetzen. Aber kann der Glaube auch den Klimawandel aufhalten? Eher nicht, denn er basiert nicht auf Glaube, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das hält den wohl mächtigsten Mann der Welt nicht davon ab, genau das tun zu wollen. Donald Trump will wissenschaftliche Erkenntnisse für ungültig erklären. Weil er nicht an den Klimawandel glaubt und nicht daran, dass er sich bremsen lässt, wenn die Menschheit ihr Verhalten ändert. Das will er seinen Anhängern nicht zumuten.