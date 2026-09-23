Klimawandel Gestein und Staub - Wissenswertes zum Felssturz an Zugspitze

Wurden Menschen gefährdet?

Bei dem Felssturz wurde nach Angaben der Bergwacht niemand verletzt. Auch in der nächstgelegenen Gemeinde Ehrwald gab es weder Schäden noch Auswirkungen, wie ein Mitarbeiter des Gemeindeamts sagte. Es waren auch keine alpinen Verbindungen betroffen, da sich das Gebiet in einem unzugänglichen Bereich des Bergmassivs befindet, wo es keine offiziellen Steige gibt. Die bei ambitionierten Alpin-Kletterern beliebte Route "Eisenzeit" hatte die Staubwolke zwar abbekommen, liegt aber auf der anderen Seite des Grates. "Wir haben da aktuell keine Bedenken, dass da aufgrund von diesem Felssturz ein größeres Gefahrenpotenzial ist", sagte Dörfler.