Klimawandel: Einzigartiger Schwarzkiefernwald wird zum Mischwald

Das natürliche Verbreitungsgebiet der Schwarzkiefer in Europa erstreckt sich laut LWF von Ostspanien über das südliche Frankreich, über weite Teile Mittel- und Süditaliens, des Balkans bis in die westliche Türkei, einschließlich der Inseln Korsika, Sizilien und Zypern. Außerdem gebe es natürliche Schwarzkiefernbestände in Österreich, Rumänien und auf der Krim.

In Deutschland wurde die Schwarzkiefer eher künstlich angepflanzt. Größere Gebiete existieren laut LWV neben dem Wald in Unterfranken in Thüringen (Saaletal, Jena) und im nördlichen Baden-Württemberg (Taubergrund). Kleinere Bestände in Bayern seien aus dem Fränkischen Jura oder der Münchner Schotterebene bekannt.