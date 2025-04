Hubmann zeigt sich überzeugt, dass sich die Fälle von hitzebedingten Schäden aufgrund des fortschreitenden Klimawandels in den Praxen in Zukunft häufen werden. "Wenn wir dem vorbeugen wollen, muss sich etwas ändern – und zwar jetzt. Es ist notwendig, Politik, Industrie und Öffentlichkeit stärker in die Pflicht zu nehmen, sowohl den Klimaschutz zu intensivieren als auch die hitzebedingte Aufklärung an Kitas und Schulen zu fördern."