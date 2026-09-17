Katastrophe übersteigt Fähigkeit zur Anpassung

"Dieser Bericht ist keine traditionelle Studie der World Weather Attribution, weil wir nicht ein einzelnes Extremwetterereignis untersuchen, sondern eine mehrstufige Katastrophe im Gebirge, bei der viele Faktoren zur Verursachung beigetragen haben", sagt Mitautorin Friederike Otto vom selben College. Die Klimaungerechtigkeit zeige sich hier wieder deutlich. "Die Menschen in Nepal bezahlen mit ihrem Leben für eine Krise, die durch fossile Emissionen Tausende Meilen entfernt verursacht wird."

Wenn die Erderwärmung das Dach der Welt destabilisiere, könne keine noch so umfangreiche Anpassung vor Ort die gefährdeten Menschen vollständig vor solchen Zerstörungen schützen, ergänzt Otto. "Ohne wesentlich schnellere Fortschritte beim Übergang zu einer Welt ohne fossile Brennstoffe werden wir in den kommenden Jahren unweigerlich weitere Katastrophen dieses Ausmaßes sehen."

Nepal verfüge bereits über Frühwarnsysteme und Katastrophenschutzpläne, schreibt die WWA. Diese hätten zwar dazu beigetragen, Menschenleben zu retten. Das Ausmaß dieser Tragödie habe jedoch die physischen Grenzen dieser Anpassung überschritten. "In einem sich rasch erwärmenden Himalaya übersteigen zunehmend extreme und komplexe Gefahren die Anpassungskapazitäten", schreibt die Initiative.