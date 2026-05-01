Klimaveränderungen: Heißer Sommer? Karte mit kühlen Orten in Thüringen geplant

Jena (dpa/th) - Wo können die Thüringer Schutz vor großer Hitze im Sommer finden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit ein gemeinsames Projekt des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena sowie des Gemeinde- und Städtebundes. Rechtzeitig im Frühsommer solle eine Karte vorliegen, die Empfehlungen für kühle Orte im Freistaat auflistet, sagte Stefan Brune vom Kompetenzzentrum Klima des Landesamtes auf dpa-Anfrage. Die Karte, die über das Internet oder per App abrufbar sein soll, sei Teil des Thüringer Hitzeaktionsplans, der in Arbeit sei.