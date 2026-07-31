Rund 250 Seiten ist es dick, das „Integrierte Klimaschutzkonzept 2045“, welches kürzlich der Arnstädter Stadtrat verabschiedete. Damit gibt sich die Kreiststadt erstmals ein solches Konzept. „Die Stadt Arnstadt erkennt durch Beschluss die Eindämmung des Klimawandels und seiner negativen Folgewirkungen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe von hoher Priorität an. Dementsprechend beabsichtigt die Stadt Arnstadt, eine Vorbildrolle in Sachen Klimaschutz einzunehmen und hierdurch im Rahmen ihres Wirkungskreises und Handlungsspielraums zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele beizutragen“, heißt es darin.