Dresden - Zwei verurteilte Klima-Aktivisten haben nach der Klebe-Attacke auf die "Sixtinische Madonna" in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister Straferlass erhalten - in einem Berufungsverfahren. Das Landgericht Dresden halbierte ihre Geldstrafe rechtskräftig auf noch 300 Euro. Mildernd wertete die Strafkammer die laufende Wiedergutmachung. Beide haben über 2.000 Euro Schadenersatz an die Staatlichen Kunstsammlungen gezahlt.