Klimaschutz: Woidke sieht Energiewende wegen Stromkosten in Gefahr

"Die Menschen in Brandenburg haben es verdient, dass sie auch vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren", sagte Woidke. Das sei über günstige Strompreise in der Region und für Wirtschaft und Industrie möglich. Der Regierungschef sieht darin nicht nur einen Vorteil für sein eigenes Land: "Das wäre ein Vorteil für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen", sagte Woidke. "Es gibt aber noch rechtliche Regelungen, die dem in Teilen entgegenstehen."