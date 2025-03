Klimaschutz Wo in Bayern zur "Earth Hour" die Lichter ausgehen

Nach Angaben der Umweltorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) zählen dazu unter anderem Schloss Neuschwanstein, die Allianz-Arena in München und der Regensburger Dom. Auch die Kaiserburg in Nürnberg und die Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg werden nicht mehr bestrahlt. In Bayreuth bleiben die Lichter sogar die ganze Nacht aus, etwa am Markgräflichen Opernhaus.