Klimaschutz US-Behörde plant Verzicht auf Emissionsdaten von Unternehmen

Das Programm zur Erfassung der Treibhausgase wurde 2010 gestartet - und sammelt Daten von etwa 8.000 der größten Industrieanlagen des Landes, darunter Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlwerke. Die daraus gewonnenen Informationen beeinflussen politische Entscheidungen und wurden zudem an die Vereinten Nationen weitergegeben, die von den Industrieländern Daten zu Emissionen fordern, die den Klimawandel beeinflussen. Die USA sind nach China der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen und unter Präsident Donald Trump - wie schon in dessen erster Amtszeit - erneut aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten.