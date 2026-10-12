Klimafreundliche Technologien, die auf Strom setzen wie Wärmepumpen und Elektroautos, nutzen Energie zudem besonders effizient, sie benötigen für die gleiche Leistung deutlich weniger davon. Zusammen mit Energiesparmaßnahmen wäre damit bis 2045 der Studie zufolge je nach Szenario ein um 26 bis 35 Prozent geringerer Energieverbrauch möglich. Und auch der Klimawandel verursacht wirtschaftliche Kosten, wie der Hitzesommer gezeigt hat.

Und schließlich eröffnen sich mit dem Umstieg auf klimafreundlicheres Wirtschaften neue Geschäftsmöglichkeiten. "Der Markt für saubere Technologien wuchs global zuletzt um beachtliche 9,6 Prozent pro Jahr – und würde sich damit in weniger als 10 Jahren verdoppeln", rechnen die Autoren vor. Die Ausgangsposition Deutschlands sei hier mit 13 Prozent des weltweiten Exportvolumens noch gut.

Die Autoren betrachten den Zeitraum 2025 bis 2045, weil 2024 das letzte Jahr war, für das gesicherte Zahlen zu Investitionen vorlagen. Prognos hat mit mehreren Szenarien gearbeitet, die ermittelten Zahlen sind Durchschnittswerte.