Klimaschutz: Heinz-Glas mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

„Heinz-Glas überzeugt die Jury mit einer beeindruckenden Verbindung von Traditionsbewusstsein und zukunftsweisender Nachhaltigkeitstransformation in der Glas- und Keramikindustrie. Als Familienunternehmen mit über 400 Jahren Erfahrung hat Heinz-Glas ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept etabliert, das Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz konsequent miteinander verbindet. Das zirkuläre Geschäftsmodell wird durch innovative Circular-Design-Lösungen wie Refill- und Reuse-Produkte sowie die hundertprozentige Recyclingfähigkeit des Glases unterstrichen – ein permanenter Werkstoff, der ohne Qualitätsverlust immer wieder eingeschmolzen werden kann“, heißt es in der offiziellen Begründung der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.