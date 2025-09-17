Im Ilmenauer Stadtgebiet hat die naturnahe Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen begonnen. Für das Vorhaben erhält die Stadt einen 80-prozentigen Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“, teilte die Stadtverwaltung dazu mit. Investiert werden in die Maßnahmen rund 150.000 Euro. Dazu gehört zunächst die Beräumung der vorhandenen Vegetation, die zumeist aus degenerierten Bodendeckern ohne ökologischen Wert bestand.