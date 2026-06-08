Klimaschutz-Aktion Greenpeace bringt Tempo-100-Schilder an Autobahnen an

Allerdings war diese Zahl größer als die anderen und unten drunter stand auch Greenpeace – es war also erkennbar, dass es sich nur um eine Aktion der Umweltschützer handelte. Möglicherweise hat manch hastig vorbeifahrender Autofahrer das aber nicht erkannt und zumindest kurzzeitig angenommen, dass er nicht allzu schnell fahren sollte. Auf deutschen Autobahnen gilt kein generelles Tempolimit, auf großen Teilen der Strecken gelten aber unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten.