Freising (dpa/lby) - Fast vier Jahre nach einer Protestaktion gegen die Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München hat das Amtsgericht Freising den Prozess gegen drei Klimaaktivisten eingestellt. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Die Aktivisten hatten sich am 7. September 2021 von mehreren Autobahnbrücken rund um München abgeseilt und so den Verkehr lahmgelegt. Zudem überhängten sie Autobahnschilder mit Transparenten.