Kempten (dpa/lby) - Nach fünf Monaten in Haft hat der Klimaaktivist Karl Braig das Gefängnis verlassen. "Endlich Natur, endlich Freiheit", sagte der 69-jährige Allgäuer kurz nach seiner Entlassung am Morgen aus der Justizvollzugsanstalt in Kempten. Vor der Tür wurde er von Freunden in Empfang genommen. Als Erstes werde er mit diesen frühstücken gehen, sagte Braig. Dann sei eine Wanderung in der Sonne in Richtung Alpen geplant.