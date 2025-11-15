Es wurde bereits langsam dunkel, als sich vor der Meininger Stadtkirche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fridays-for-Future-Kundgebung am Freitagnachmittag trafen. Ihre Botschaft: „Die Zeit zum Handeln ist jetzt, sonst werden unsere Kinder und Enkel die Rechnung zahlen.” Es war keine klassische Kundgebung mit Ansprachen, Pfeifen und Fahnenschwenken, sondern hatte eher Workshop-Charakter. Die Versammelten wurden animiert, miteinander Gespräche zu führen, in mal kleinen, mal größeren Gruppen über das, was sie bereits für den Klimaschutz tun und gern noch tun würden. Es blieb auch Zeit für Wortmeldungen. Marie Louise aus Meiningen betonte: „Ich wohne seit 30 Jahren in Meiningen und freue mich riesig, dass es solche Aktionen hier in Meiningen gibt. Ich bin erschrocken, dass die Politik dieses Thema ausblendet, obwohl es selbst die Kinder erkennen, wie dringlich es ist!”