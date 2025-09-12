Klimapolitik: Wer darf über das neue EU-Klimaziel entscheiden?

Wie positioniert sich die Bundesregierung?

In der Sache gab es ohnehin keinen großen Dissens: "Die Bundesregierung steht zu den Klimazielen, und zwar sowohl zu denen, die wir uns national gesetzt haben, als auch zu denen, die wir europäisch verabredet haben, wie auch zu denen, die wir international in einer ganzen Reihe von Abkommen vereinbart haben", hatte Kanzler Friedrich Merz (CDU) schon am Mittwoch erklärt. Das EU-Ziel deckt sich weitgehend mit den deutschen Klimaschutz-Plänen und steht auch nicht in Konflikt mit dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot. Inhaltlich wird Deutschland also wohl zustimmen, auch wenn man im Detail noch einige Bedingungen stellt.