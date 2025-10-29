Klimakrise Erde am Limit – Klimakrise kostet Millionen von Leben

Oregon/London - Wäre die Erde ein Patient, läge sie wohl mittlerweile auf der Intensivstation: Einer aktuellen Studie zufolge haben rund zwei Drittel (22 von 34) Lebenszeichen des Planeten ein Rekordniveau erreicht – und das ist in den meisten Fällen nicht positiv. "Ohne wirksame Strategien werden wir schnell mit eskalierenden Risiken konfrontiert sein, die Frieden, Regierungssysteme sowie öffentliche Gesundheit und Stabilität der Ökosysteme zu überwältigen drohen", sagt Studienautor William Ripple von der Oregon State University, der mit einem internationalen Team im Fachblatt "BioScience" über die Vitalzeichen der Erde berichtet.