Klimakonferenz Klimagipfel streitet über Aus für Öl, Gas und Kohle

Um sich der Klimakrise so gut es geht anzupassen, ist der Bedarf gigantisch. Der neue UN-Report zur "Anpassungslücke" zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US-Dollar dafür brauchen – das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel.

Die Zeit drängt

Die Zeit in Belém wird nun knapp, denn viele Delegierte haben am Wochenende Flüge nach Hause und müssen ihre Unterkünfte verlassen. Auch Kreuzfahrtschiffe, die als zusätzliche Schlafmöglichkeiten in Belém genutzt wurden, sollten die Stadt im Amazonasgebiet wieder verlassen.

Eine Einigung in Brasilien ist angesichts der eskalierenden Klimakrise Experten zufolge dringend nötig. Beim Verbrennen von Öl, Gas und Kohle entstehen die meisten klimaschädlichen Treibhausgase, so dass sich der Planet immer mehr aufheizt. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen waren die vergangenen zehn. Inzwischen geht die Wissenschaft davon aus, dass die im Pariser Klimaabkommen angestrebte 1,5-Grad-Grenze spätestens zu Beginn der 2030er Jahre befristet überschritten wird.